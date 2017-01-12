تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الخميس، مقطع فيديو يبرز مشادة حادة بين مواطنين سببها الموسيقى.

وبدأت المشادة حين تدخل أحدهم، طالبا من الآخر خفض صوت الموسيقى، مبررا ذلك بأنه مواطن يحق له الإشارة إلى الخطأ أينما رآه، ليعترض الآخر بقوله: “بصفتك ايش جايني؟ مهوب من حقك ولا على كيفك والهيئة لها ضوابط ما لك دخل”، ليرد الأول: “إلا على كيفي”. قبل أن يتطور الجدال بينهما إلى شتائم، ما استدعى تدخل الواقفين.

وانسحب الجدل من الفيديو إلى موقع التواصل “تويتر”، حيث انقسم السعوديون إلى فريقين حول الواقعة، وقالوا إنها حدثت في مطعم “الخليفة” بسكاكا، وأن زبونا، وهو من محتسبي الهيئة بحسب ما يتم تداوله، طالب صاحب المطعم بخفض الموسيقى، قبل أن يتحول الجدل بينهما إلى مشادة. حسب ما رصد موقع “ارم نيوز” الاماراتي.

مواطنوا #سكاكا يبدأون حملة #مقاطعة_مطعم_الخليفه_بسكاكا

بعد الاسلوب السيء الذي بدر من صاحب المطعم اتجاه احد المواطنين

@w3GTtnbEx0xVBHB pic.twitter.com/VWUMmc5Ynn — ابوعبدالله ௸ (@maltamimi55) January 12, 2017

وقال “عز” متحيزا للزبون: “ينصح بكل ادب وهذا يرد بكل وقاحه اشكر الناصح ع طولة باله واعزي المنصوح ع وقاحة اسلوبه!”.

المكان العام والأسواق من حق الجميع ويجب التأدب وإحترام الناس وعدم المجاهرة بالمنكر ويجب الإنضباط بالآداب العامة#مقاطعة_مطعم_الخليفة_بسكاكا — عــضـو هـيـئـة (@KSA_M7TSB) January 12, 2017

وعلق “السهلي”: ” مهو منحق صاحب المطعم أن يرفع صوت الأغاني خارج مطعمه لان هذا يعتبر اعتدا على الذوق العام”.

الذي يفتتح مشروع لطلب الرزق لا يبدأ مشروعه بعصيان الرزاق بالأغاني ومحاربة الذين ينكرون المنكر@w3GTtnbEx0xVBHB#مقاطعة_مطعم_الخليفة_بسكاكا — عــضـو هـيـئـة (@KSA_M7TSB) January 12, 2017

ودافع فريق آخر عن صاحب المطعم، حيث قال “أنور”: ” اخي صاحب المطعم من حقك ردع المتطفلين ونحن ندعمك، الدولة موجودة ولسنا في غابة، والحين أحلى عشاء من خليفة”.

وأيد “سوفاج”: “إن شاء الله نروح ونجلس أسبوع أكل وشرب في المطعم دعم له وبطلو مرض يا مستشرفين الالتزام يبدأ من داخل الإنسان”.

لكن آراء أخرى استغلت الواقعة، في دعم الهيئة، حيث علق “عبدالله الحربي”: المطوع جزاه الله خير هذي نهاية إلغاء الهيئة صار المواطن يحاول يسوي شيء وصاحب المطعم اسلوبه للأسف قذر”.

فيما انتقد “لامنتمي”: “يطالبون بإعادة صلاحيات الهيئة وهم أصلاً قايمين بالواجب”.