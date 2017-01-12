مع اقتراب موعد إعلان شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي الرائد التالي “غالاكسي إس8″، يبدو أن عجلة التسريبات والصور المسربة للجهاز بدأت تدور بسرعة؛ إذ بعد أقل من أسبوع من تسريب صورة حية لما قيل إنها للهاتف، ظهرت اليوم صورة جديدة.

وظهرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” Weibo صورة حية لما قيل إنه غالاكسي إس8، والتي يبدو فيها الجهاز من دون زر Home أو “الرئيسية” ومع شاشة منحنية وحواف ضيقة جداً، بما يتفق مع التسريبات السابقة.

وظهر في الصورة السابقة، التي نشر عنها أولاً موقع “سلاش ليكس” SlashLeaks، نسخة باللون الذهبي من هاتف ذكي يحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية في الجهة السفلى منه والذي يحل في المحل المعتاد لزر الرئيسية في هواتف سامسونغ.

أما بالنسبة للصورة الجديدة، التي سربها الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017 موقع BGR، فيظهر الهاتف ضمن غلاف حماية مقاوم للماء من إنتاج شركة جوستك Ghostek، وأشار الموقع إلى أن الصور رسم تصوري من الشركة المتخصصة في إنتاج أغطية حماية الهواتف الذكية، والتي تنتج ملحقات لهواتف آيفون وغالاكسي. وفق ما نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتوافق تصميم الهاتف الذي ظهر في الصورة مع صور سُربت سابقاً، بما في ذلك شاشة ضيقة الحواف جداً ومنحنية من الجانبين، كما أنه يأتي من دون زر “الرئيسية”.

وأشار موقع BGR إلى أن صنّاع أغطية حماية الهواتف يتلقون عادة تصاميم الأجهزة غير المعلن عنها مقدماً؛ لإنتاج ملحقات تكون جاهزة قُبيل إطلاقها رسمياً في المتاجر.

كما تأتي الصورة بعد أسبوع أيضاً من تقرير نشرته صحيفة إلكترونيك تايمز Electronic Times الكورية الجنوبية، والذي ذكر أن سامسونغ تعتزم مبدئياً إنتاج 10 ملايين وحدة من هاتفها غالاكسي إس8.

وأضافت الصحيفة أن الشركة، التي تسعى جاهدة لتجاوز أزمتها الأخيرة مع هاتفها الذكي غالاكسي نوت7، ستبدأ إنتاج الهاتف في شهر مارس/آذار المقبل، وتعتزم بدء طرحه في السوق في شهر أبريل/نيسان، وهو ما يتفق مع تقرير آخر نشرته صحيفة “نافر” Naverh الكورية؛ إذ ذكر أن الشركة ستبدأ طرح الهاتف يوم 18 أبريل 2017.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات غالاكسي إس8، فقد تحدثت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 أو 6 غيغابايت، والتخلي عن منفذ سماعات الأذن، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي.