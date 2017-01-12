فرضت الولايات المتحدة الخميس للمرة الأولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري، في إطار قضية استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين خلال الصراع الدائر منذ نحو ستة أعوام.

وتعني هذه العقوبات تجميد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على قادة سوريين في أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري، وأيضا على مؤسسة الصناعات التقنية.

وأضافت أن العقوبات مرتبطة بنتائج تحقيق للأمم المتحدة أكد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.