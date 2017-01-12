قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إن التسجيلات التي عرضت في وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا كان لا بد منها، حتى يعرف المواطن موقف كل شخصية عامة، وكيف “خانت” بعض الشخصيات الدولة، موضحًا: “هنا التسجيلات ليست مخالفة للقانون بل لا بد منها”.

وأضاف “صبري”، في لقائه مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”: “هناك نوع من التسجيلات غير مجرم، كتسجيل الشخص لآخر يهدده، أو لشخص يخرب الدولة، ولذلك أصبحت كل التسجيلات التي تسرب في حدود المباح، ومعفاة من العقوبة، لأنها تتعلق بجرائم تمس أمن وسلامة الدولة”.

من جانبه رد النائب طلعت خليل، على المحامي سمير صبري، قائلًا: “فين بقى الحرية الخاصة، هو إنت بتسجل للجريمة بس، وشوفنا نماذج كثيرة زي دي، عشان يقع أذى بالآخرين، سرب تسجيل لمذيع وهو بيتكلم مع واحدة، ودي جريمة، وفتح المجال للجميع إن كل واحد يسجل للتاني”.

وأضاف “خليل”: “محدش بقى يقول لي أمن وأمان الوطن، عشان متتخدش ذريعة تقيد حريات الناس، فتحت زعم أمن الوطن يتم التسجيل، وما تم تسريبه من مكالمات سابقة كان بنية سابقة للتسجيل، ثم تخرجها للملأ بعد ذلك وقتما تريد، وهذا لم يكن صدفة”، متسائلًا: “لماذ التسجيل، ولماذا التسريب، ومن الفاعل؟!” .

كان الإعلامي أحمد موسى قد أذاع عدة مكالمات مسربة لمحمد البرادعي – نائب رئيس الجمهورية السابق – ومنها مكالمة مع شقيقه علي البرادعي، وشنّ خلالها هجومًا ضاريًا ضد شباب ثورة 25 يناير، وعلى رأسهم زياد العليمي، واصفًا إياهم بعبارات يعاقب عليها القانون.