وجه المفكر الكويتي، الدكتور عبد انتقادات حادة لأعضاء ، وذلك على إثر المشاحنات القائمة بين ومجلس الوزراء في الوقت تقدم فيه عدد من باستجوابات للحكومة، معتبرا النفيسي أن هذا ليس وقته في ظل ما تتعرض له الأمة من أخطار خارجية محدقة بها.

 

وقال “النفيسي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” التحريش الحاصل بين بعض النواب والحكومه ( مو وقته). نحن بحاجه إلى ( غرفة تفاهم)بعيده عن الصحافه لأن الطرفين ( تافلين العافية)” .

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لا تكرروا خطأنا التاريخي : نسمع مدافع الحرب العراقية الإيرانيه في ( ) ونحن منهمكون في إسقاط وزير أو الإعداد لاستجواب آخر” .