وجه المفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي انتقادات حادة لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وذلك على إثر المشاحنات القائمة بين النواب ومجلس الوزراء في الوقت تقدم فيه عدد من النواب باستجوابات للحكومة، معتبرا النفيسي أن هذا ليس وقته في ظل ما تتعرض له الأمة من أخطار خارجية محدقة بها.

وقال “النفيسي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” التحريش الحاصل بين بعض النواب والحكومه ( مو وقته). نحن بحاجه إلى ( غرفة تفاهم)بعيده عن الصحافه لأن الطرفين ( تافلين العافية)” .

التحريش الحاصل بين بعض النواب والحكومه ( مو وقته). نحن بحاجه إلى ( غرفة تفاهم)بعيده عن الصحافه لأن الطرفين ( تافلين العافيه ) . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لا تكرروا خطأنا التاريخي : نسمع مدافع الحرب العراقية الإيرانيه في ( الفاو) ونحن منهمكون في إسقاط وزير أو الإعداد لاستجواب آخر” .