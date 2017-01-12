أثارت تصريحات النائب الأردني، فواز الزعبي، أثناء استماع النواب للإجراءات الحكومية حول رفع الأسعار، موجه من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تصريحات “الزعبي” قد جاءت أثناء اجتماع النواب بوزير المالية عمر ملحس، حيث قال فيها “بدنا نجيب مبلغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا نشلح المواطن”.

وعلق “الزعبي” على موجة الانتقادات قائلا إن ” تصريحاته تم اجتزاؤها”، موضحا أنه تكلم عن إصرار صندوق النقد الدولي بالحصول على هذا المبلغ والضغط الذي يمارسه الصندوق على الحكومة من اجل تحصيل هذا المبلغ و لو اضطرت الحكومة – لتشليح المواطن – فلابد من تحصيل المبلغ المطلوب .

وأشار الزعبي إلى أنه “اختصر عمل و جباية الحكومة و أسباب رفع الأسعار بهذا المصطلح – تشليح المواطن – من أجل تسديد ديون صندوق النقد الدولي، لكن الكلام تم تحرفيه على انه ضد المواطن و مع رفع الأسعار و مع هذه الجباية”.