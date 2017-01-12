أثارت تصريحات النائب الأردني، فواز الزعبي، أثناء استماع للإجراءات الحكومية حول ، موجه من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت تصريحات “الزعبي” قد جاءت أثناء اجتماع النواب بوزير المالية ، حيث قال فيها “بدنا نجيب مبلغ 700 مليون دينار حتى لو بدنا نشلح ”.

 

وعلق “الزعبي” على موجة الانتقادات قائلا إن ” تصريحاته تم اجتزاؤها”، موضحا أنه تكلم عن إصرار الدولي بالحصول على هذا المبلغ والضغط الذي يمارسه الصندوق على من اجل تحصيل هذا المبلغ و لو اضطرت – لتشليح المواطن – فلابد من تحصيل المبلغ المطلوب .

 

وأشار الزعبي إلى أنه “اختصر عمل و جباية الحكومة و أسباب رفع الأسعار بهذا المصطلح – تشليح المواطن – من أجل تسديد ديون صندوق النقد الدولي، لكن الكلام تم تحرفيه على انه ضد المواطن و مع رفع الأسعار و مع هذه ”.