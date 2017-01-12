أكد رئيس هيئة أبوظبي للاستثمار، زايد بن عويضة، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ضخ أكثر من 100 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الخليجية، وخصوصاً من السعودية، وقطر والإمارات في اركيا.

وقال “عويضة” في تصريحات لمجلة “بلومبرغ”، إن هذه الاستثمارات تأتي في سياق متصل مع التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين تركيا ودول الخليج العربي، مضيفا أنه من أجل تسريع وتيرة هذا التعاون، فإن الأيام المقبلة ستعرف تدفق ما يقارب 100 مليار دولار من شركات سعودية وإماراتية وقطرية.

وأوضح “عويضة” أن تركيا من أهم الاقتصادات العالمية، كما أنها أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه مباشرة بعد قمة التعاون مع المملكة السعودية، قررت دول الخليج العربي توجيه استثماراتها لتركيا، “بدوري، قمت بتقديم تقرير سوف يسهم في تدفق مئات المليارات من الدولارات نحو تركيا من دول المجلس”، على حد تعبيره.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون الشركات السعودية صاحبة القسط الأكبر، ثم الإماراتية، فالقطرية.

وقال: “قررنا القيام بهذه الاستثمارات؛ لأن هناك تعاونا سياسياً حقيقياً بين تركيا وبلداننا. ومع بدء تدفق السيولة، أظن أننا سنتغلب على مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة، حيث يمكننا إصلاح آثاره السلبية على الاقتصاد بالاستثمار”.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني بشكل واضح، في ظل تدني مستوى العملة المحلية؛ إذ باءت محاولات البنك المركزي للرفع من قيمتها بالفشل، وسجلت يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني أدنى سعر صرف لها مقابل الدولار، في حين أن سياسة جلب الاستثمارات الخارجية ربما تكون أحد الحلول الناجعة لحل هذه الأزمة.