في إحصاء أجراه موقع متخصص بالأزواج والثنائيات شمل الأعضاء الذين انضموا إليه خلال عام 2016، تبين أن رابطاً فعلياً تمكن ملاحظته بين ميول البعض إلى الخيانة والأبراج الفلكية التي ينتمون إليها وفق ما نقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

فقد أظهر الإحصاء أن أغلب الأشخاص الذين ارتكبوا خيانات بحق الأحباء خلال هذا العام كانوا من مواليد الدلو، الحوت، والحمل.

وقد تراوحت النسب على الشكل التالي 11% لبرج الدلو و 10.1% لبرج الحوت و10% لبرج الحمل.

وحسب الإحصاء، تبيّن أن مواليد برج الأسد والعقرب هم الأقل ميولاً إلى إقامة علاقات غرامية خارج علاقاتهم الزوجية لأنهم كانوا من أقل الأبراج التي سجلت عضوية على الموقع. كما بين الإحصاء أن أكثر الأشخاص الذين أقدموا على الخيانة كانوا من مواليد تشرين الثاني وكانون الأول.