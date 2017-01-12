شنَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه هجوما شديدا على الداعية اليمني المقرب من ، الحبيب ، مؤكدة على أنها تتقرب إلى بحرب أمثاله.

 

وقالت الفقيه في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة للجفري بعنوان: “أعلنوا ” زعم فيها حبه لكل إنسان نفخ الله فيه من روحه: ” حب ايه الي انت جاي تقول عليه يا هذا؟ هل سمعت عن في ؟ سأعلن دوما أني أتقرب لله بحرب أمثالك”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى تحليلية لدعوته للحب قائلة: ” أما مقولتُك: (ولا أحب انحرافه العقدي)، حتى أنك تأبى القول: أكره إنحرافه العقدي. أُشهد الله أني أكرهك في الله يا علي الجفري”.