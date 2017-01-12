شنَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه هجوما شديدا على الداعية اليمني المقرب من الإمارات، الحبيب علي الجفري، مؤكدة على أنها تتقرب إلى الله بحرب أمثاله.

وقالت الفقيه في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة للجفري بعنوان: “أعلنوا الحب” زعم فيها حبه لكل إنسان نفخ الله فيه من روحه: ” حب ايه الي انت جاي تقول عليه يا هذا؟ هل سمعت عن الحب في بورما؟ سأعلن دوما أني أتقرب لله بحرب أمثالك”.

حب ايه الي انت جاي تقول عليه يا هذا؟

هل سمعت عن الحب في بورما؟

سأعلن دوما أني أتقرب لله بحرب أمثالك 👇https://t.co/oVetwcSQHT@alhabibali — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) January 12, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى تحليلية لدعوته للحب قائلة: ” أما مقولتُك: (ولا أحب انحرافه العقدي)، حتى أنك تأبى القول: أكره إنحرافه العقدي. أُشهد الله أني أكرهك في الله يا علي الجفري”.