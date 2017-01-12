شنَّ الكاتب والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، هجوما شديدا على الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا على أنه لا يحكم لبنان مشددا على أن من يحكم هو “خامنئي” عبر وكيله حزب الله.

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ميشال_عون مجرد واجهة فقط والحاكم الفعلي ل #لبنان هو #خامنئي عبر وكيله #حسن_نصرالله ولن يتغير هذا الوضع بوعود بل بنزع سلاح #حزب_الله وتفكيكه”.

#ميشال_عون مجرد واجهة فقط والحاكم الفعلي ل #لبنان هو #خامنئي عبر وكيله #حسن_نصرالله ولن يتغير هذا الوضع بوعود بل بنزع سلاح #حزب_الله وتفكيكه — أنور مالك (@anwarmalek) January 12, 2017

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قام بأول زيارة خارجية له استهلها بالمملكة العربية السعودية في محاولة لإزالة الخلافات التي شهدتها العلاقات السعودية اللبنانية مؤخرا، بالإضافة لمناقشة عودة الهبة السعودية للجيش اللبناني والبالغة ثلاثة مليارات دولار والتي تم تجميدها على إثر تدخلات مليشيا حزب الله في سوريا.