شنَّ الكاتب والباحث الحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، هجوما شديدا على الرئيس اللبناني ، مؤكدا على أنه لا يحكم مشددا على أن من يحكم هو “” عبر وكيله .

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ميشال_عون مجرد واجهة فقط والحاكم الفعلي ل #لبنان هو #خامنئي عبر وكيله #حسن_نصرالله ولن يتغير هذا الوضع بوعود بل بنزع سلاح #حزب_ وتفكيكه”.

 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قام بأول زيارة خارجية له استهلها بالمملكة العربية في محاولة لإزالة الخلافات التي شهدتها العلاقات اللبنانية مؤخرا، بالإضافة لمناقشة عودة الهبة للجيش اللبناني والبالغة ثلاثة مليارات دولار والتي تم تجميدها على إثر تدخلات مليشيا حزب الله في .