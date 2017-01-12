سخر الأمير السعودي، خالد آل سعود، من المبلغ الخيالي الذي يتقاضاه أحد اللبنانيين والذي يبلغ 300000 ريال شهري من أحد مصانع المرطبات، مستنكرا الأمر وداعيا السعوديين لإتقان اللهجة اللبنانية للحصول على وظائف ذات قيمة.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بما أن “لبناني الجنسية” يُديرأحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز300.000 ريال، لذلك أنصح الكفاءات السعودية الشابه بإتقان اللهجة اللبنانية “.

بما أن "لبناني الجنسية" يُديرأحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز300.000 ريال، لذلك أنصح الكفاءات السعودية الشابه بإتقان" اللهجة اللبنانية " — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) January 12, 2017

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مفردات مرتب لأحد اللبنانيين العاملين بالمملكة يتقضى مبلغ يتجاوز الـ 300000 ريال سعودي.