سخر الأمير السعودي، خالد ، من المبلغ الخيالي الذي يتقاضاه أحد اللبنانيين والذي يبلغ 300000 ريال شهري من أحد مصانع ، مستنكرا الأمر وداعيا لإتقان للحصول على ذات قيمة.

 

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بما أن “لبناني الجنسية” يُديرأحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز300.000 ريال، لذلك أنصح الكفاءات الشابه بإتقان اللهجة اللبنانية “.

 

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا عبر صورة من مفردات لأحد اللبنانيين العاملين بالمملكة يتقضى مبلغ يتجاوز الـ 300000 ريال سعودي.