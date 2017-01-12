سجل وكيل نيابة في الكويت قضية هتك عرض، بعد أن قدمت وافدة أمريكية شكوى ضد طبيب عظام في مستشفى خاص تحسس أجزاء حساسة من جسدها.

وفي تفاصيل القضية- كما أوردتها صحيفة الأنباء الكويتية- فقد قصدت الوافدة الأمريكية طبيب عظام في مستشفى خاص، إذ كانت تعاني من ألم في الساقين، ولم تكن هناك ممرضة برفقة الطبيب واستغل هذه الحرية بأن تلمس أجزاء حساسة من جسدها.

وأكدت المبلغة أن الحركات التي صدرت عن الطبيب -وهو أوروبي- دفعتها إلى القفز من مكانها ونهره وغادرت المستشفى، ومن ثم توجهت الى المخفر عقب الواقعة بنحو 48 ساعة للإبلاغ.

وتم الاتصال بالطبيب المدعى عليه لمواجهته بالتحقيقات، وتم إبلاغه بما أفادت به الأمريكية، ونفى ما ذهبت اليه المبلّغة، إلا أن وكيل النيابة سجل قضية تصنيف جنايات.