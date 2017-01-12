قال موقع “أمريكان ثينكر” إن مجموعة من النساء السعوديات يستخدمن وسائل وطرق مختلفة للتعبير عن رفضهن للواقع الراهن في المملكة العربية السعودية، وكانت آخر تلك الأشكال نشر فيديو كليب حقق أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن شريط الفيديو يظهر النساء يرقصن على أنغام الموسيقى في الأماكن العامة وهو أمر محظور في المملكة العربية السعودية، كما أظهر الفيديو النساء يتجولن بالخارج دون مرافقة أوليائهم الذكور وهو ممنوع أيضا في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الموقع أن شريط الفيديو الذي نشر يهدف إلى أن يكون تقدميا، ويثبت عن غير قصد أن يكون محاكاة ساخرة لأن هذه المرأة التقدمية التي ترقص وتغني يظهرن استقلالهم وهم يرتدين البرقع ويغطون وجوههم باستثناء عيونهم.
وأشار أمريكان ثينكر إلى أنه في المملكة العربية السعودية، بدأ طليعة من النساء يرقصن ويغنين مع حركات في أنحاء الجسم، والفكرة بسيطة أنهم يعتقدون أن تصرفاتهم تعكس التمرد التدريجي الذي يتنامى داخل المملكة.
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