أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز تقديمه مشروع قانون بمجلس الشيوخ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وكتب كروز عبر حسابه الخاص على تويتر: “فخور بتقديم مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لقد حان الوقت لتسمية عدونا باسمه الحقيقي”.

مشروع القانون يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول مدى مطابقة معايير المنظمات الإرهابية على جماعة الإخوان.

عضو الكونجرس الجمهوري ماريو دياز-بالارت تقدم بمشروع قانون آخر مواز في مجلس النواب حث فيه الخارجية الأمريكية على تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

وعلاوة على ذلك تقدم كروز بمشروع قانون آخر لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

واعتبر كروز، الذي انسحب من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية، أن مشروعي القانون يندرجان تحت بند الإصلاحات الضرورية للحرب الأمريكي ضد “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”.

واستطرد: “هذا التهديد الصارخ الذي يستهدف حضارتنا ترسخ في إدارة اوباما جراء عدم التنفيذ المتعمد للسياسات السليمة، بما تسبب في تقويض سلامتنا وأمننا”.

ومضى يقول بحسب موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “الارتخاء الأمريكي الكبير تجاه جماعة الإخوان وغض النظر عن ممارسات الحرس الثوري الإيراني ليسا الطريق الصحيح للسلام في هذا الكفاح، بل يضمن النجاح المطلق لأعدائنا، لقد حان الوقت لتسمية عدونا باسمه الحقيقي والتحدث بشفافية وسلطة أخلاقية”.

إليسا ميلر الباحثة بمركز أتلانتك كاونسل الأمريكي كتبت مؤخرا: “الكثير من آراء السيسي العالمية تبدو متسقة مع دونالد ترامب، إذ أن الرئيس الأمريكي المنتخب يحيط به مستشارون لا يضعون فاصلا بين الإسلام السياسي والتطرف الإسلامي. تصنيف واشنطن الإخوان كمنظمة إرهابية احتمال واضح في خطوة سترحب بها القاهرة بكل تأكيد”.