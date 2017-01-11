أكد وزير الخارجية الأمريكي، المعين في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ريك تيليرسون، أن الخطوة الأولى لبلاده في الشرق الأوسط هي دحر تنظيم “داعش” الإرهابي، مشددا أن عليها أيضًا التركيز على تنظيمات أخرى مثل الإخوان والقاعدة وجماعات فى إيران.

وتابع الوزير الأمريكي الجديد، خلال جلسة المصادقة على تعيينه وزيرا للخارجية بالكونجرس الأمريكي، أن التخلص من تنظيم «داعش»، هو الخطوة الأولى لوقف قدرات جماعات وأطراف أخرى تسعى لضرب أمريكا على أراضيها وكذلك ضرب حلفائها.

ودعا تيليرسون إلى دعم كل المسلمين الذين ينبذون العنف، مضيفًا: “هناك خطوط لموجهة الإسلام المتطرف، من خلال دحر داعش وهناك تحديات كبيرة تستدعى اهتمامنا خاصة فى سوريا والعراق وأفغانستان وهناك أولويات متفاوتة لابد من معالجتها، لكن يجب ألا نحيد بناظرينا عن المهمة الأولى وهى دحر «داعش».