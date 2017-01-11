نشرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية تقريرا عن الشباب المصري, مشيرة إلى أن الأصول الأساسية في مصر والمحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يشكلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد سكانها البالغ أكثر من 92 مليون شخص، ويبلغ متوسط ​​عمر الشباب بها نحو 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية و 46.8 في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن التركيز على هذه الموارد غير مستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لتعزيز الإمكانات الواسعة في مصر، حيث أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري المتمثل في الشباب بمصر يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة نحو المزيد من الابتكار.

واستطردت الصحيفة أنه يستند هذا الهدف الطموح على مجموعة من الأسس القوية التي توجد حاليا في مصر، والتي تتطلب إرادة سياسية تتقدم عبر الإصلاحات الاقتصادية الصحيحة، وخلق بيئة مواتية مع عمل أكثر كفاءة في الأسواق المالية، وأطر أكثر ملاءمة للمكونات الأساسية الحالية في مصر.

وتركز مشاريع البارعين في أمور التكنولوجيا والشركات الناشئة على إمكانات النمو وتعتبر الابتكار المحرك الرئيسي لمشاريعهم، ومن ناحية أخرى تركز الشركات الكبيرة القائمة على الربحية والاستقرار وتعتبر الابتكار يلعب دورا أقل أهمية.

وأوضحت واشنطن تايمز أن نظام السيسي الحاكم في مصر لا يسعى لجذب المشاريع ذات التوجه القائم على الابتكار الذي يصنعه الشباب، بل حريص جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لإمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية.

وذكرت الصحيفة أنه وبناء على العديد من الدراسات، فريادة الأعمال المثالية يتحقق بخمسة أركان رئيسية هي: الحصول على التمويل، ثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، واتباع نهج منسق لربط الجمهور، وتوظيف القطاعات الخاصة والطوعية.

وأشارت واشنطن تايمز أنه من حيث الحصول على التمويل للشركات الناشئة المصرية، فمختلف صناديق رأس المال الاستثمار تعمل بالفعل ويجري حاليا إنشاء أخرى جديدة وهي خطوة كبيرة إلى الأمام، ويتم الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وكذلك صندوق المشاريع الأمريكية المصرية، وشركات التنمية الرئيسية التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة النجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة والشابة في خلق فرص عمل للسكان الشباب في مصر.