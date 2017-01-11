في فيديو اعتُبِرَ بمثابةِ “فضيحةٍ على مستوى البلاد”، أظهرَ مقطعٌ مصّور من داخلِ سجن “كولونيا بانيل” في البرازيل، النزيلات وهن يشربن الخمر ويتعاطين المخدرات.

ويظهر الفيديو السجينات وهن يصلن ويجلن ويستمتعن بكل الممنوعات، من تدخين سجائر ماريجوانا إلى شرب الخمر، فيما كانت إحداهن توزع مخدر الكوكايين على طبق لزميلاتها، بينما تقوم أخرى بالتقاط “سيلفي” لنفسها مع إحدى زميلاتها.

وشنت وسائل إعلام برازيلية هجوما قاسيا على وزارتي الداخلية والعدل هناك، معتبرة أن الفيديو يعكس فشلا أمنيا كبيرا داخل السجن الذي يقع في مقاطعة “بيرنامبوكو”، شمال شرق البرازيل.