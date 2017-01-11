على غرار إلتون جون الذي أعرب عن رفضه الغناء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكدت مغنيتان رفضهما المشاركة في الحفل المنتظر.

في السياق نفسه قالت المغنية البريطانية شارلوت تشرتش لترامب في تغريدة لها على تويتر بعد توجيه دعوة لها للغناء في حفل التنصيب المزمع عقده في الـ 20 من يناير/كانون الثاني الجاري : “فريقك طلب مني أن أغني في حفل تنصيبك. مجرد بحث بسيط على الإنترنت سيظهر أنني أعتقد أنك مستبد.. إلى اللقاء”.

أما النجمة ريبيكا فيرجسون فقد أعربت هي الأخرى عن رفضها المشاركة في الحفل المذكور وذلك بعد أن تم رفض الأغنية التي كانت تريد أداءها.

وقالت فيرجسون:”طلبت أن أغني (سترينج فروت) لأنني شعرت أنها الأغنية الوحيدة التي لن تقوض نزاهتي الفنية”.

جدير بالذكر أن “سترينج فروت” هي أغنية مناهضة للعنصرية غناها العديد من المشاهير بينهم بيلي هوليداي ونينا سيمون، وتتحدث الأغنية عن إعدام الأمريكيين للأفارقة من دون محاكمة في أوائل القرن العشرين.