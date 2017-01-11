شن عضو مجلس النواب المصري، المستشار مرتضى منصور، هجومًا حادًا على النائب ضياء الدين داود؛ بسبب إعلان مشاركته في تظاهرات السبت المقبل، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تم تنازلت مصر للسعودية عن جزيرتي “ تيران وصنافير ”.

وقال “منصور”،في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”، ردًا على “داود”: “لا يا حبيب مامتك؟، مصر مكانتش غفر عند السعودية، حتى نتنازل عن الجزيرتين ، دي بلد محترمة ومابتشتغلش غفر عند حد”.

وأضاف منصور: “اللي بيتكلم عن مصر والسعودية يتكلم باحترام، اتفاقية تعيين الحدود مسألة قانونية بحتة، وتم إرسالها لمجلس النواب، ولم يتم مناقشتها بعد”.