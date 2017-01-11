وجّه مقدمو البرنامج التركي “Söylemezsem Olmaz” انتقادات لاذعة لحفل زفاف الممثل التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، وصلت حدّ الإهانة والسخرية.

وبعد أن وصف المذيعون الأتراك الاحتفال بالزفاف الذي تمّ في اسطنبول على أنه “طريقة الهنود الحمر” وأعربوا عن غضبهم لعدم التزام الممثل الشهير بثقافته وعدم ارتدائه الزي التركي، قدمت مقدمة البرنامج اعتذارا على الهواء قالت فيه “أرجو من الجميع أن يسامحني، لأني لم أكن أقصد إهانة أي شعب أو السخرية من عاداته”.

وجاء هذا الاعتذار عقب توعّد مراد يلدريم بمحاسبة القائمين على إدارة البرنامج ومقدميه أمام القضاء حيث قال في رده على الانتقادات “الهنود الحمر لا يعيشون في إفريقيا، يعيشون في أميركا يا جهلة، وما قالته الفرقة المغربية كان ابتهالات وأدعية لا تعرفونها بعد أيها المتأسلمون”.

وأقيم حفل الزفاف في 25 ديسمبر/كانون الأول في اسطنبول ووصفه الكثيرون بأنه “مغربي بحت” حيث ارتدى الزوجان ملابس تقليدية مغربية وظهر الحاضرون من نجوم تركيا من بينهم مريم أوزرلي وبيرين سات وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الشعبية المغربية.

ومن المقرر أن يقيم العروسان حفل زفاف ثانيا في المغرب بحلول نهاية الشهر الجاري وذلك بحضور عدد من النجوم الأتراك، وأسماء مغربية من عالم الفن والموضة فضلا عن عدد آخر من نجوم الفن في العالم العربي من بينهم الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل التي تجمعها علاقة صداقة بإيمان الباني.