قالت مجلة “فوربس” الأميركية، في تقرير نشر، أمس الثلاثاء، إن ثروة الملياردير المصري، نجيب ساويرس ارتفعت بقيمة 700 مليون دولار، خلال عام 2016، لتصل إلى 3.7 مليارات دولار بعدما كانت تبلغ 3 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015.

وحسب القائمة السنوية التي تعدها المجلة العالمية الشهيرة فقد تصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس سابع أغنى شخصية في أفريقيا بعدما كان في المركز العاشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بينما حافظ على موقعه كثاني أغنى رجل أعمال مصري، بحسب قائمة فوربس التي تَتَبّع الثروات المعلنة لأغنياء العالم.

واللافت أن الملياردير المصري الذي ربح 700 مليون دولار في العام 2016، اعتبر السنة “عام هباب” في إحدى التغريدات له على موقع “تويتر”؛ فقد جاء في التغريدة “معرفش بالنسبة لكم سنة 2016 دي كانت إيه؟ بالنسبة لي سنة مهببة من كل ناحية.. لما نشوف 2017 دي شكلها إيه.. أرجو متكونش أكثر هبابًا!”.

ونجيب ساويرس (61 عاماً) حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية وماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا.

استقال نجيب ساويرس من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه مازال مالكاً لبعض الاستثمارات الأخرى في مصر، أبرزها شركة بلتون القابضة المالية.

وبالعودة إلى تصنيف مجلة “فوربس”، فقد جاء ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، في المركز الثاني، حيث زادت ثروته 400 مليون دولار خلال العام، ووصلت إلى 5.3 مليارات دولار، بما يحفظ له موقعه كأغنى أغنياء مصر، بحسب تقييم فوربس.

كما حل رجل الأعمال المصري محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر في أفريقيا، حيث بلغ صافي ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر في القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.

وتقاسم يوسف منصور وأنسي ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها 1.1 مليار دولار لكل منهما.

وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديراً تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء أفريقيا فى 2015، كانت تضم 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بنحو 79.8 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات في قارة أفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الحالي تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون في القارة بدلاً من رصد أغنى 50 شخصاً في أفريقيا.

وقارن التقرير بين ثروات المليارديرات الأفارقة المعلنة خلال 2016، وبين ثرواتهم الواردة في قائمة أثرياء فوربس المنشورة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وفي عام الهباب 2016 كما وصفه، استطاع الملياردير المصري من زيادة ثروته نحو 700 مليون دولار، فما هو الحال في حال إذا ما كان العام “عام فل”؟