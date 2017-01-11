شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “، هجوما عنيفا على فصائل المعارضة السورية التي تقاتل ضد النظام، واصفا إياها بالمرتزقة.

 

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : ” السكون الذي سيطر على بعد معركة حلب دليل واضح على ان تلك الفصائل تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا:  ” لا أدري لماذا يحزن البعض على هزيمة فصائل المعارضة السورية التي تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر؟ متى كان المرتزقة جديرين بالتعاطف؟”.