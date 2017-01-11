شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، هجوما عنيفا على فصائل المعارضة السورية التي تقاتل ضد النظام، واصفا إياها بالمرتزقة.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : ” السكون الذي سيطر على الفصائل السورية بعد معركة حلب دليل واضح على ان تلك الفصائل تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر”.

السكون الذي سيطر على الفصائل السورية بعد معركة حلب دليل واضح على ان تلك الفصائل تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر — فيصل القاسم (@kasimf) January 11, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا: ” لا أدري لماذا يحزن البعض على هزيمة فصائل المعارضة السورية التي تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر؟ متى كان المرتزقة جديرين بالتعاطف؟”.