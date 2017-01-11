علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي”، على الصور التي نشرتها “ولاية سيناء” (تنظيم داعش في مصر)،لعملية تفجير واقتحام كمين المطافي في سيناء أول أمس الاثنين، وراح ضحيته 13 شرطيا وإصابة العشرات، مؤكدة ان ما حدث فضيحة بكل المقاييس.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، ساخرة مما حدث بتقديم نشرة أخبار ساخرة على لسان المتحدث العسكري المصري، نشرتها إحدى القنوات الإباحية الأوروبية، على اعتبار ان ما حدث عار.

وجاءت النشرة الساخرة حسب ما نشرته “عرابي” بالقول: “وفي بيان له علق المتحدث العسكري قائلاً أن القوات تصدت وتتصدى وستظل تتصدى وان الصور جاءت في اطار مناورة (ايشارب طنط نجوى) التي تقدم فيها القوات بيانا عملياً على احضار ايشارب طنط نجوى”.

وتابعت: “وثمن المتحدث العسكري مبادرة القناة الاباحية وقال أنه بناء على توجيهات الشاويش عجوة, ستقوم القوات المسلحة بتذليل كل العقبات أمام القناة وأمام أي قناة اباحية أخرى وستمدهم بصور العمليات السابقة في سيناء مما سيساهم في زيادة الدخل القومي”.

وأضافت: “وقال ان استجابة الجيش المصرائيلي لمبادرة القناة تأتي في اطار برنامج الانطلاق بالاقتصاد الماسري”.

واستطردت أن المتحدث العسكري اعلن أنه “منذ اللحظة, سيتم اطلاق اسم طنط نجوى على القوات العاملة في سيناء تخليداً للمناورة ولمجهودات افراد القوات المشلحة المشاركين في المناورة والذين بذلوا ارواحهم فداءً للوطن ومن اجل نجاح المناورة وإخراجها بالصورة اللائقة”

واختتمت معلقة “يا فضيحتكم”.