ذكر موقع “تريبين نيوز الأندونيسي”، أن السلطات الأندونيسية اعتقلت مجموعة من المغربيات يمتهنّ الدعارة بالعاصمة جاكرتا ضمن شبكة دولية.

ودخلت المتهمات أندونيسيا بتأشيرة سياحية، ثم تمكنّ من الحصول على وثائق مزورة لممارسة الدعارة في الفنادق، بمساعدة الشبكة المتخصصة التي تضم عددا من الجنسيات، ونجحت السلطات في تفكيكها. بحسب ذات الموقع

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدم فيها المغاربة بخبر من هذا النوع، فقد تم ضبط مغربيات يمتهن بيع الجسد في أندونيسيا في عام 2014 و2015، ما أثار استياء كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من إساءة لسمعة المملكة.