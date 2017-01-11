بعد أن نشرت مقدمة البرامج التلفزيونية التشيكية، “ايفا بيركاوسوفا”، صورة لها من قلب دبي حيث تتواجد وتظهر فيها عارية أثناء استحمامها في الفندق الذي تنزل فيه، شاركت مقدمة البرامج الروسية “فيكتوريا بونيا”، صوراً لها وهي تقوم بأعمال بهلوانية مرتدية البيكيني على شاطئ دبي أثارت موجة تعليقات.



ونشرت “بونيا” صور تواجدها على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب على صفحتها، في أحد مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث ظهرت بملابس داخلية!.

يذكر أن المذيعة التشيكية “ايفا بيركاوسوفا”، قد نشرت صورة عارية لها مؤخراً من دبي، على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، وكتبت تحتها تعليقًا مقتضبًا يقول: “الأحلام الجميلة”.