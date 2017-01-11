اعتبر الفنان اللبناني ملحم زين، أن زميله الفنان المغربي سعد لمجرد، تعرّض لـ”فيلم مركب” في قضية اتهامه باغتصاب فتاة في فرنسا.

وقال “زين” إن ما يثير الريبة في قضية سعد لمجرد هو ان الفتاة التي اتهمته باغتصابها “فرنسية – يهودية”، وأن يتم تصويره الساعة الخامسة صباحاً وهو معتقل، أمر غير طبيعي.

وأكد ملحم زين بأن “لمجرد”، لديه هاتف محمول داخل زنزانته بسجن “فلوري” في باريس، وقد تواصل معه في العديد من المرات.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري “بباريس”، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.

ورفض القضاء الفرنسي الجمعة الأخيرة من ديسمبر الماضي إطلاق سراح سعد لمجرد مؤقتاً رغم تقديم دفاعه ضمانات الحضور.