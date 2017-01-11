عاش 160 مسافرا بالإضافة إلى طاقم طائرة تابعة لشركة “كاتي دراغون”، لحظاتٍ استثنائية، عبر الرحلة “كا877” الرابطة بين شنغهاي وهونغ كونغ، حينما قرر زوجان صينيان عقد قرانهما والاحتفال بدخول القفص الذهبي على ارتفاع 35 ألف قدم.



وتمكن الزوجان من جعل زفافهما متميزا بعد أن ربحا في مسابقة على الإنترنت، نظمتها إحدى شركات الطيران.

وتمكن الزوجان من الظفر بالمرتبة الأولى في مسابقة نظمتها الشركة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وزار الموقع الرسمي للمسابقة أكثر من مليون زائر، فيما بلغت التعليقات على صور المشاركين أكثر من 138 مليون تعليق، أما حفل الزفاف فتابعه ملايين الأشخاص عبر بث مباشر وفره الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية “كاتي باسيفيك”.