أطلق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تغريدة توقع فيها تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى محاولة اغتيال من قبل شخص “مكسيكي”- حسب قوله- أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية !!

خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل والتي كانت أخرها اعلانه عن حدث سيجري في مصر قبل ساعات من تفجير الكنيسة البطرسية.. قال هذه المرة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”.. “قد يتعرض – والله أعلم – الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة اغتيال من قِبل مكسيكي أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات”.

قد يتعرض والله اعلم الرئيس الأمريكي ترامب إلى محاولة اغتيال من قبل مكسيكي او أحد مواطني امريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “هذا سيناريو أحداث محتملة.. فإيران لها عصابات مخدرات – بالتعاون مع حزب الله – في أمريكا الجنوبية”.

هذا سيناريو أحداث محتملة..فايران لها عصابات مخدرات بالتعاون مع حزب الله في امريكا الجنوبية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2017

وسخر متابعو خلفان من التغريدة التي أطلقها وجاءت التعليقات على النحو التالي..

@Dhahi_Khalfan هذا كلام مهم وعلى الله أن لا يتضمن السيناريو شخص مسلم او عربي فالمرحلة الحالية لا ينقصها قشة لتقصم ظهر البعير — mohamad Qassim Abbas (@mohamadaljabori) January 11, 2017

@mohamadaljabori

ستلعب المخابرات الإيرانية دورا بارزا في تمويل عصابات مافيا من امريكا الجنوبية من أجل القيام بعملية لاغتيال الرئيس ترامب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2017

@Dhahi_Khalfan والجزر الايرانية يامعيض وش صار عليها 😊 وش تتوقع ؟؟؟! — أبو شلاخ الليبرالي (@AboShl5Libraly) January 11, 2017

@Dhahi_Khalfan

خف علينا ياجمس بوند 😁 — صوت العــــــدل (@OmarBiK11) January 11, 2017

@Dhahi_Khalfan

مهما كانت جنسية القاتل ، فالمحرض والممول سيكون خليجي .

لان دول الخليج الداعم الرسمي للارهاب — الصمود الاسطوري (@smoodyemen) January 11, 2017

@Dhahi_Khalfan

لو حصل هذا ستكون أنت أول المتهمين والمحرضين

ألغى التويت ☺ — saleh Z (@salehziady) January 11, 2017

@Dhahi_Khalfan ارحمنا يامحقق كونان 🕵🏽 — سعود بن محمد (@legal775) January 11, 2017