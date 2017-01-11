أطلق نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد تغريدة توقع فيها تعرض المنتخب إلى محاولة من قبل شخص “مكسيكي”- حسب قوله- أو أحد مواطني !!

 

خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل والتي كانت أخرها اعلانه عن حدث سيجري في مصر قبل ساعات من تفجير الكنيسة البطرسية.. قال هذه المرة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”.. “قد يتعرض – والله أعلم – الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة اغتيال من قِبل مكسيكي أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “هذا سيناريو أحداث محتملة.. فإيران لها عصابات مخدرات – بالتعاون مع حزب – في أمريكا الجنوبية”.

وسخر متابعو خلفان من التغريدة التي أطلقها وجاءت التعليقات على النحو التالي..