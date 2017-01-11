اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الأربعاء، الفنان الفلسطيني الكوميدي عادل المشوخي، بسبب انتقاده الحركة في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية أزمة الكهرباء في القطاع.

وقال مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة إن “الشرطة العسكرية اعتقلت اليوم عادل المشوخي بسبب مخالفات انضباطية وعدم التزامه التعهد الذي وقعه سابقاً بالالتزام بالأنظمة والقوانين وتمت احالته للقضاء العسكري”.

ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله إن: “المشوخي عسكري في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة ويتقاضى راتبا منها”.

ونشر المشوخي على صفحته على فيسبوك شريطا مصورا تضمن انتقادا لحماس بسبب أزمة الكهرباء في القطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ ايام احتجاجات شعبية ضد شركة الكهرباء التي تديرها حماس، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وسط تبادل اتهامات بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حماس.