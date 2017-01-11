قال الفنان الكوميدي المصري الدكتور باسم يوسف، إن الشعب الأردني من أسعد شعوب العالم ويتميزون بضحكتهم الجميلة، معتبرا أن الأردنيين ليسوا “كشريين” كما يقال عنهم.

ورفض باسم يوسف التعليق على درجة الفروقات في الحريات بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن تصريح مثل هذا قد يجتزأ ويفهم على أساس انه إساءة للبلد، مؤكدا أنه لا يستطيع المقارنة بين البلدان والأنظمة منعا من الحرج.

ويقدّم باسم يوسف- مقدم البرنامج الاشهر في الوطن العربي “البرنامج”-، عرض مسرحي على مدّى يومي الخميس و الجمعة 12و13 من الشهر الجاري، لقاعدة محبيه ومعجبيه في الأردن بالقصر الثقافي الملكي بالمدينة الرياضية في عمان.

وقال الإعلامي يوسف: ” انها ليست المرة الأولى التي يأتي بها للأردن، وعلاقة خاصة تربطه بالأردن”، مؤكدا ان الأردن من الدول التي يدعم الشخصيات الكوميدية الشابة”.

ووعد يوسف بتقديم عرض كوميدي مختلف في عمّان، موضحا ان العرض الذي سيقدمه سيكون تفاعليا ممتعا مع الحضور.