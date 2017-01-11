كالعادة، وكأنه لا علاقة له بالإسلام، وفيما يعتبر خروجا على الخطوط الحمراء، وتكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم، زعم الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد ، حمد المزروعي، بأن ليسوا إخوة.

 

وقال  “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له والبعثة الإماراتية في وراح ضحيته 5 أشخاص والعديد من الإصابات من بينها “السفير”: ” #تفجير_ اقتنعت بان المسلمين ليسوا اخوة “.

 

من جانبهم شنَّ هجوما عنيفا على “المزروعي” بسبب تغريدته الغير لائقة، مؤكدين على اقتناعهم أيضا انه بلا أصل، ناعتين إياه بأنه غير مسلم في الأصل.

 