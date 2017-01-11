كالعادة، وكأنه لا علاقة له بالإسلام، وفيما يعتبر خروجا على الخطوط الحمراء، وتكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم، زعم الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، بأن المسلمين ليسوا إخوة.

وقال “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له السفير الإماراتي والبعثة الإماراتية في أفغانستان وراح ضحيته 5 أشخاص والعديد من الإصابات من بينها “السفير”: ” #تفجير_قندهار اقتنعت بان المسلمين ليسوا اخوة “.

من جانبهم شنَّ مغردون هجوما عنيفا على “المزروعي” بسبب تغريدته الغير لائقة، مؤكدين على اقتناعهم أيضا انه بلا أصل، ناعتين إياه بأنه غير مسلم في الأصل.

@uae_3G وانا اقتعنت بانك بﻻ اصل https://t.co/ox8MyMAMG7وهذا الدليل — جودت سوالمة SAWALMEH (@jawdatsawalmi) January 10, 2017

@uae_3G وهو انتو مسلمين يا كلب ؟ — السنجه فى الرنجه (@GH07A4aM32AwBYf) January 10, 2017

@uae_3G

الله يقول (إنا المؤمنون إخوة)

تذكر وقت ماكنت تتشمت بما حصل للشيخ عايض في الفلبين يامتناقض ياكذاب .

عموما لأراهم الله مكروه — أهلاوي|٥١ (@sa_janh) January 10, 2017

@uae_3G فعلاً صدقت والدليل بأنك أنت مسلم ولكن تتخذ من اليهود إخوة وتُظهر عداوتك للمسلمين

قبّحك الله وشلّ أركانك ياقذر. — أبو قُصيّ (@FaizAlharbi1) January 11, 2017