تعتقد كثير من الفتيات، أن الزواج طريق مفروش بالورود، وأن الحياة ستصبح أكثر حرية، وتحطم كل القيود.

ويرين الزواج على أنه فستان جميل مرصع بالألماس، فيما لا ينظرن إلى مسؤولياته، وما ينتظرهن من تغير تام وجذري لشكل حياتهن، بعد الزواج.

وحتى لا تقعي في المحظور وتتفاجئي بأشياء لم تكن في الحسبان، تعالي نسمع كلام من جرب، وعاش التجربة بكل تفاصيلها، وبعدها احكمي بنفسك، وفقاً لما ذكره موقع “آي ديفا” المتخصص في شؤون المرأة.

1.ليس طريقاً مفروشًا بالورود: نعم من حقك أن تحبي الرومانسية، وتودين لو تقضين معظم أوقاتك في الحفلات، وأن تستكيني داخل أحضان حبيبك إلى ما لا نهاية، كل هذا جميل، ولكن الواقع لا يحمل كل هذه اللحظات، فمنزلك يحتاج منك الكثير، وبدل الخروج للعشاء عليك تحضير البيتزا في المنزل، والتمتع بالرومانسية أيضًا.ِ

2.لا تعتمدي على الحدس: نعرف أن كثيراً منا يعتمد على حدسه، ولكن في أحياناً بعض الناس يستحقون المخاطرة، إلا أن الشيء الأهم هو أن تعي جيداً حدودك، وتعرفي متى تتوقفين، ومتى تعطين شريكك فرصة ثانية.

3.الحب وحده لا يكفي: جميل أن ترتشفي من كأس الحب مراراً و تكراراً، لكنك تحتاجين أشياء كثيرة بجانبه لتستمر العلاقة، منها الاحترام الذي يميز بين المصيب والمخطئ، لأن الحب لابد أن يمتزج بمشاعر أخرى لا تقل أهمية عنه.

4.توقعي النهاية: قابلت توأم روحك وتزوجتيه، وتتخيلين أن الحياة ستقف عنده، إلا أنه قد يخونك، أو قد يحدث شيء سيء، لأننا في النهاية بشر، لذا عليك التعلم بأنك لست الوحيدة التي قابلت شخصاً أحمق تستحيل الحياة معه!.

5.حب جديد: طالما قلبك يخفق، ستحبين مرات ومرات، عندما تنتهي علاقتك بالشريك تشعرين بأنها نهاية العالم، وأن الحياة مستحيلة، هوني عليك، ستلتقين بشخص أفضل وتصبحين أقوى من ذي قبل، لدرجةٍ تصيبكِ بالدهشة وتجعلكِ تتساءلين: كيف ندمت على العلاقة السابقة؟!.

6.تتلاشى العاطفة ويبقى الحب: أجل تودين التغزل بجمالك ولون عينيك، ولا تحبين سماع كلمة مثل نظفي البيت، ولكن توقعي أن هذه المسؤولية جزء أساسي من تطور العلاقة، لا تتفاجئي بمثل هذه الأمور، ولا تنزعجي وتجادلي، فالحياة الزوجية تستحق بعض العناء، وهذه هي سنة الحياة في النهاية.

7.تعلمي قول لا: أعلم أنك تجدين صعوبةً عندما تقولين لا لأحد، خاصة حبيبك، ولكن تعلمي الدرس ولا تفعلي شيئاً ضد إرادتك، ولا تضغطي على نفسك، من أجل إرضاء شخص أياً كان، على حساب نفسك.