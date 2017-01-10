أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، شرطيًا بحرينيًا من أصول عربية وزوجته الخليجية بضرب ابنه الرضيع من زوجة ثانية، والتسبب بوفاته.

وكان كل من الزوجين يلقي بالتهمة على الآخر منذ بداية القضية، حيث ادعى والد الطفل أن زوجته هي من ضربت طفله حتى الموت، وذلك أيضًا ما أكدته الزوجة ضد زوجها قائلة إنه من اعتدى على الطفل فقتله. بحسب صحيفة “الأيام” البحرينية

وكان المتهم قد دأب على ضرب نسائه مما دفع زوجته -ابنة عمه ووالدة الطفل المجني عليه – إلى الهرب من جحيم الحياة معه إلى حيث يقيم والدها في دولة عربية تاركة ابنهما الرضيع “40 يومًا، وقد تعمد الأب الإساءة لرضيعه جسديًا نكاية في أمه بصفعه على وجهه وضربه على جسمه ومسكه من رجله، ورميه على السرير فاصطدم رأسه بالحائط في إحدى المرات.