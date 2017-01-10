فند موقع “أثير” العماني ما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء حول بحث سلطنة عمان مع دول خليجية عن وديعة مليارية, مشيراً غلى أن هذا الكلام “غير صحيح”.

وأوضحت المصادر لموقع “أثير” – العماني-، أن الخبر المنشور يعدّ إشاعة وغير صحيح إطلاقا.

وكانت رويترز قد نشرت بأن مصدرين قد قالا لها “إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال”.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر -حسب خبر رويترز- أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.