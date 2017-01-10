أعلنت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات وبتنسيق مع حرس الحدود الملكي، من إحباط ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة عن طريق محاولة تهريبها من دولة مجاورة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني في مؤتمر صحفي، أنه وبعد جمع المعلومات بكافة الطرق الاستخباراتية جرى على الفور التنسيق مع قوات حرس الحدود الملكية ووضعهم بكافة التفاصيل والمعلومات المتوفرة حيث تمكنوا من خلال متابعتهم وتشديد رقابتهم على المنطقة الحدودية المتوقع ان تجري خلالها عملية التهريب من ضبط مجموعة من الاكياس الكبيرة (شوالات) والتي عثر بداخلها عند تفتيشها على مليون وستمائة الف حبة مخدرة اضافة الى ستون كغم من مادة الحشيش المخدر وضعت في منطقة صخرية من قبل مجهولين وجرى تسليم تلك المضبوطات لادارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات حولها .

وتابعت ادارة الاعلام الامني ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال ما لديهم من معلومات واستمرارهم بالتحقيق في القضية للتوصل للمتورطين فيها تمكنوا من تحديد الشخص المتورط في التنسيق والترتيب لتهريب تلك الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والذي كان سيقوم باستلامها داخل المملكة وجرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه بعد مداهمته كما وتبين تورط شخص اخر من جنسية عربية وما زال العمل جار لمتابعته والقاء القبض عليه وجرى توديع القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة .