في إشارة ضمنية إلى ، ومع الكشف عن إجراء مفاوضات مع المملكة العربية والكويت وقطر للحصول على وديعة بمليارات الدولارات، رحب مستشار ولي عهد ، عبد الخالق عبد بهه الخطوة، معتبرا أن دعم لسلطنة عمان أولى من غيرها.

 

وقال “عبد الخالق” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عُمان تبحث عن وديعة مليارية من لدعم اقتصادها ومنع ضغوط على عملتها. عمان تستحق اكثر من غيرها الدعم الخليجي”.

 

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت أن سلطنة عمان تتفاوض مع  للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز  احتياطاتها من وتفادي أي ضغوط على عملتها المحلية الريال العماني.

 

وقال مصدران للوكالة، طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الأمر، إن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث المقترحة.

 

ونقلت عن مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، الثلاثاء، إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن “المؤشرات إيجابية حتى الآن”. وأضاف “قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة” المحلية.

 