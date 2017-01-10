في إشارة ضمنية إلى مصر، ومع الكشف عن إجراء سلطنة عمان مفاوضات مع المملكة العربية السعودية والكويت وقطر للحصول على وديعة بمليارات الدولارات، رحب مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله بهه الخطوة، معتبرا أن دعم الخليج لسلطنة عمان أولى من غيرها.

وقال “عبد الخالق” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عُمان تبحث عن وديعة مليارية من دول الخليج لدعم اقتصادها ومنع ضغوط على عملتها. عمان تستحق اكثر من غيرها الدعم الخليجي”.

عُمان تبحث عن وديعة مليارية من دول الخليج لدعم اقتصادها ومنع ضغوط على عملتها. عمان تستحق اكثر من غيرها الدعم الخليجي https://t.co/VCYVUyluP5 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 10, 2017

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت أن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها المحلية الريال العماني.

وقال مصدران للوكالة، طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الأمر، إن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

ونقلت عن مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، الثلاثاء، إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن “المؤشرات إيجابية حتى الآن”. وأضاف “قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة” المحلية.