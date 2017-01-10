احرجت متصلة مصرية, مفتي مصر السابق علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر المعروف باسم “مفتي العسكر”, على الهواء مباشرة حول “حرمانية التفكير والإنشغال بيه”.!

وقالت المتصلة، خلال لقائه مع برنامج “والله أعلم” المذاع على فضائية “سي بي سي”: “أنا دايما مشغولة بيك وبفكر بيك على طول وبخاف عليك جدًا وبدعيلك، وبعد تعرضك لمحاولة الاغتيال أنا تعبت جدًا، أرجو المدام ماتغيرش مني.. هل انشغالي بيك ده حلال ولا حرام؟”.

وأجاب “جمعة” على تساؤلها، قائلًا: “الحلال والحرام في السلوكيات، هي بترى صورتي لأني موجود في التليفزيون شعور طبيعي مفيهاش حرمة ولا تنشغلي بذلك، ماكلنا بنحب الرسول وبندوب فيه الحب ده مفهوش حاجة”.