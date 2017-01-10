خلال الفترة الماضية حُكي كثيراً عن زواج سلطان الطرب جورج وسوف من بطلة الرالي القطرية ندى زيدان إلا أنّ بعض الأخبار انتشرت خلال نهاية عام 2016 حول طلاقهما ورفع دعوى طلاق ونفقة ضد الوسوف، فأين أصبحت مجريات القضية؟

الأخبار عنهما تعود

خلال نهاية عام 2016 عادت الأخبار حول طلاق سلطان الطرب جورج وسوف ببطلة الرالي القطرية ندى زيدان مع انتشار وثيقة تؤكّد أنّ زيدان رفعت دعوى قضائية ضد الوسوف من أجل دفع نفقة شهرية لطفلته، وتأرجحت تلك الأخبار بين الحقيقة والشائعات، وآخرها ما أثير حول مطالبة الوسوف بالحضور إلى قطر من أجل جلسة محاكمة خلال أواخر شهر تشرين الثاني.

قرار المحكمة

وبعد مرور حوالى شهر ونصف على موعد الجلسة التي بقيت بعيدة عن عيون الإعلام، كان من المفترض أن يكون صدر الحكم النهائي، غير أن ندى زيدان رفضت التعليق على مستجدات القضية وتمنّت ألا يُفتح هذا الموضوع معها، مع احتمال أن يكون الطلاق رسمياً لكن ما زالت مستجدات دعوى النفقة مجهولة. حسب ما ذكر موقع نواعم الفني

الوسوف تصالح مع نجله الأكبر

في مقلب آخر، أشارت بعض المصادر إلى حلّ الخلاف بين سلطان الطرب ونجله الأكبر وديع حيث التقيا قبل أيّام وجيزة بعدما وقعت بينهما قطيعة دامت عدة أشهر انفصل وديع على أثرها عن إدارة أعمال والده، وفي آخر حديث مع وديع وسوف خلال الأسبوع المنصرم، قال إنه عاد من أميركا إلى لبنان ليتصالح مع والده غير أنه لم يرافقه إلى تونس حيث سافر إلى هناك من أجل أحد اللقاءات الإعلامية، ولا علم لديه بأيّ شيء عمّا جرى تداوله عن اختفاء حقيبة والده في المطار، مؤكداً أنّه لم يكن على تواصل مع والده الأسبوع المنصرم.