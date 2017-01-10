نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، معرفته بأنه سيكون المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي قدمها له الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم أمس، في الحفل الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية في غياب نجوم برشلونة الذين فضّلوا عدم حضور الحفل.

وتحدث كثيرون حول غياب لاعبي البرسا عن حفل “فيفا”، والذي أقيم بشكل منفصل عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

واعتبر البعض أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاءه لم يتواجدوا لعلمهم بفوز البرتغالي رونالدو بالجائزة الأولى، فيما أكدت أطراف كتالونية أن السبب يعود إلى التحضير لإياب ربع نهائي كأس الملك الإسباني، يوم غدٍ، أمام أثلتيك بلباو في ملعب الكامب نو.

وصرّح رونالدو، الذي تُوّج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريقه ولقب يورو 2016 مع البرتغال، لبرنامج “El Transistor” عبر راديو “أوندا تشيرو” الإسباني: “لم أكن أعلم قبل قدومي إلى زيورخ هوية الفائز بجائزة الأفضل في العالم، في برشلونة يعرفون دائماً كل هذه الأمور في وقت مسبق”.

واعترف صاروخ ماديرا، في حديثه للصحافي “دي لا مورينا”، بأنه اتفق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباريات أقل هذا الموسم، من أجل أن يصل إلى النهاية بأفضل حالة بدنية ممكنة، على عكس ما كان يحصل معه في السنوات الماضية.

يذكر أن رونالدو حصد جائزة الكرة الذهبية أيضاً التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في وقت سابق، وتفوّق خلالها أيضاً على الأرجنتيني ميسي.