في ظل العمليات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وما شهدته المملكة من تلاحم بين مواطنيها، طالب الكاتب السعودي، خالد العلكمي، بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة بهدف تعزيز الجبهة الداخلية.

وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها “وطن”: ” تعزيز جبهة الوطن الداخلية تتطلب إغلاق ملف موقوفي الرأي الذين طرحوا أفكار للإصلاح ولم يتورطوا بالإرهاب بأي شكل. هذا الملف لا يخدم سوى الاعداء”.

تعزيز جبهة الوطن الداخلية تتطلب إغلاق ملف موقوفي الرأي الذين طرحوا أفكار للإصلاح ولم يتورطوا بالإرهاب بأي شكل.

هذا الملف لا يخدم سوى الاعداء — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 10, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” نطالب بأقصى عقوبة لمن تورط بالعنف بأي شكل، أما من طرح أفكاراً للاصلاح مهما اختلفتم معه فقد يكون محب صادق وصدر الوطن بامكانه احتواءه وافكاره”.

نطالب بأقصى عقوبة لمن تورط بالعنف

بأي شكل، أما من طرح أفكاراً للاصلاح

مهما اختلفتم معه فقد يكون محب صادق

وصدر الوطن بامكانه احتواءه وافكاره — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 10, 2017

وتابع قائلا: ” أستغرب من البعض هذا الخلط بين من تورط بالعنف والتحريض بأي شكل ومن طرح افكاراً لإصلاح وتطوير الوطن، وان اختلف معها.. هذا فجور في الخصومة”.

أستغرب من البعض هذا الخلط بين من

تورط بالعنف والتحريض بأي شكل ومن

طرح افكاراً لإصلاح وتطوير الوطن، وان اختلف معها.. هذا فجور في الخصومة — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 10, 2017

واختتم تغريداته قائلا: ” والله بعضهم اختلف مع بعض افكاره وبعضهم اخطأ بحقي في الماضي لكن القضية هنا حرية تعبير ومصلحة وطن وأُسر ومحبين يعانون الأمرين من فراقهم”.

والله بعضهم اختلف مع بعض افكاره

وبعضهم اخطأ بحقي في الماضي لكن

القضية هنا حرية تعبير ومصلحة وطن

وأُسر ومحبين يعانون الأمرين من فراقهم — خالد العلكمي (@AlkamiK) January 10, 2017

يشار إلى أن السجون السعودية تأوي العديد من سجناء الرأي، أبرزهم الدكتور محمد الحضيف، وزهير محمد جميل كتبي وعبد العزيز الطريفي، وسليمان العلوان والمحامي إبراهيم السكران، وسليمان الدويش، ووليد أبو الخير، ووجدي بن حمزة بن محمد الغزاوي.