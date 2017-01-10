زادت ثروة المليارديرات الروس بنحو 29 مليار دولار منذ فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتبت مجلة “فوربس”، الثلاثاء، أن ذلك يعود إلى تعزيز الروبل لمواقعه مقابل الدولار، وارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية. حيث زاد الروبل بنسبة 20% أمام الدولار خلال 2016 بعد هبوط وصلت نسبته إلى 55% خلال 2014 و 2015 .

وبحسب “فوربس” فإن الربح الإجمالي للمليارديرات الروس كان “أعلى من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة”.

وعلى سبيل المثال، زادت ثروة ليونيد ميخيلسون، أغنى رجل في روسيا والمساهم الرئيسي في شركة “نوفاتيك” الروسية للطاقة، بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى 18.2 مليار دولار بعد فوز ترامب.

ومع نمو مؤشر أسهم “نوفاتيك” بنسبة 16% بعد الانتخابات الأمريكية، أصبح رجل الأعمال الروسي غينادي تيمتشينكو، يملك زهاء (23% من أسهم الشركة) أي حقيبته من الأسهم وصلت إلى حوالي 1.8 مليار دولار حاليا.

وكذلك أصبح أليكسي مورداشوف، وفلاديمير ليسين، أكثر ثراء، إذ ارتفعت ثروتهما بنحو 1.6 مليار دولار و 1.4 مليار دولار على التوالي. علما أن ليسين كسب زهاء 830 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد فوز ترامب.

أما ثروة فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة “لوك أويل” فقد نمت بنحو 1.8 مليار دولار بعد فوز ترامب. كما أن زيادة ثروته جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

ووفقا لـ “فوربس” زادت أسهم الشركة النفطية الروسية “لوك أويل” أكثر من 8% بعد أن وافقت منظمة “أوبك” على الحد من إنتاج النفط الخام في اجتماع يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. بينما نما سعر الأسهم للشركة خلال 2016، بنسبة 59% بالمجمل نتيجة التغير في أسعار النفط.