أعاد ناشطون سعوديون، عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، تداول مقطع فيديو قديم يعود لعام 2005، يظهر تصدي أحد رجال الأمن لإرهابيين في مدينة الدمام، وذلك تزامنا مع واقعة العريف جبران عواجي بطل عملية “حي الياسمين” بالرياض الذي تصدى فيها لارهابيين وقتلهما بسلاحه السبت الماضي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وثَّق أحد المواطنين السعوديين، مواجهات مع إرهابيين أمام بوابة العزيزية بندة في الدمام، حيث اشتبكت قوات الأمن مع إرهابيين وتم حصارهما أمام بوابة بندة، وحاول أحدهما الخروج من الموقع لمواجهة رجل الأمن أمام سيارته الرسمية، إلا أنه تمكن من القضاء عليه، فيما هرب الإرهابي الثاني بعد إصابته، وأُلقي القبض عليه لاحقاً.