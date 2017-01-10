أعاد ناشطون سعوديون، عبر موقعي التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، تداول مقطع فيديو قديم يعود لعام 2005، يظهر تصدي أحد رجال الأمن لإرهابيين في مدينة ، وذلك تزامنا مع واقعة العريف جبران عواجي بطل عملية “حي الياسمين” بالرياض الذي تصدى فيها لارهابيين وقتلهما بسلاحه السبت الماضي.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وثَّق أحد السعوديين، مواجهات مع إرهابيين أمام بندة في الدمام، حيث اشتبكت قوات الأمن مع إرهابيين وتم حصارهما أمام بوابة بندة، وحاول أحدهما الخروج من الموقع لمواجهة أمام سيارته الرسمية، إلا أنه تمكن من القضاء عليه، فيما هرب الإرهابي الثاني بعد إصابته، وأُلقي القبض عليه لاحقاً.

 

 