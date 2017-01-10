سخر النائب الأردني ورئيس نادي الوحدات، طارق خوري، من الأنباء التي تصدرت عناوين الصحف الأردنية المحلية صباح، الثلاثاء، حول اتفاق رئيس الوزراء هاني الملقي مع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بفتح معبر طريبيل قريباً، متحديا أن يتم فتح المعبر قريبا .

وقال “خوري” رفي تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لمانشيت صحيفة “الرأي” قائلا: ” ‏لن يفتح قريباً… ‏تذكروا كلامي وكلام رئيس الحكومة وتاريخ اليوم”.

لن يفتح قريباً…

تذكروا كلامي وكلام رئيس الحكومة وتاريخ اليوم. pic.twitter.com/MlQmvpYLXj — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) January 10, 2017

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أكد لنظيره الاردني هاني الملقي أثناء زيارته للعراق أمس الاثنين، ان العراق حريص على اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي “بأسرع وقت”.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاردني، إن “العراق حريص على اعادة فتح معبر طريبيل باسرع وقت ممكن”، مشيرا الى ان “العراق يريد اعادة الحياة لمنفذ طريبيل”.