ما زالت وفاة نجم البوب البريطاني، جورج مايكل، تثير الكثير من التساؤلات، إذ نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تقريراً اليوم كشفت فيه أنّه حاول الانفصال عن حبيبه اللبناني، فادي فواز، عدّة مرّات في الأشهر الـ18 الماضية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن قريب مايكل فإنّ الأخير منع فواز، الذي عثر عليه جثة في فراشه يوم الميلاد، من الدخول إلى منزله، إذ طلب منه عدم المجيء إليه، في مسعى منه إلى الانفصال عنه، لافتاً إلى أنّ المغني كان يضعف في كلّ مرة أمام حبيبه القديم.

في السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن قريب مايكل نفسه قوله إنّ مغني فرقة “وام” أخبره ذات مرّة عن عجزه عن التعبير عن رفضه، لافتاً إلا أنّ هذا ينطبق على الجنس والمخدرات.

إلى ذلك، تحدّثت الصحيفة عن غموض وفاة مايكل، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرّضه لنوبة قلبية، مشيرةً إلى أنّ فواز نفى في 2 كانون الثاني الحالي اعتباره أنّه لدى مايكل ميولاً انتحارية.

يُذكر أنّ الشرطة تحقق مع فواز في محاولة منها إلى الكشف عن الأسباب التي قادت إلى وفاة مايكل، الذي عاني من الإدمان والاكتئاب، على أن تصدر نتائجها خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.