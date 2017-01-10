أعلنت الشرطة الفرنسية أنها ألقت القبض على 17 مشتبها بهم لصلتهم بواقعة السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وذكرت تقارير اخبارية الثلاثاء أن السائق الخاص بأسرة “كيم” من ضمن من تم القاء القبض عليهم.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية بأن السائق (27 عاما) يعمل لصالح شركة معروفة، ودائما ما تستعين به أسرة كاردشيان أثناء تواجدها في باريس.

وقالت الصحيفة إن هذه المستجدات تشير إلى أن العصابة المسؤولة عن السرقة كانت على علم بكل تحركات أفراد الأسرة.

وكانت كيم قد تعرضت لحادث سرقة في غرفتها الفندقية في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي، حيث قام مسلحون باحتجازها وسرقة مجوهرات تقدر بـ9 ملايين يورو (10 مليون دولار) من بينها خاتم تقدر قيمته بـ 4 ملايين يورو وصندوق مجوهرات قيمته 5 ملايين يورو.