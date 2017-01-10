علق المحلل السياسي السوري المعارض، بسام جعارة، على المفاوضات القائمة بين دول الخليج وسلطنة عمان لمنحها وديعة مليارية بهدف دعم عملتها المحلية، معتبرا أن عُمان تبحث عن مليارات الخليج وتنسق مع إيران ضدها، على حد قوله.

وقال “جعارة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سلطنة عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات وتنسق مع طهران ضد دول الخليج!”.

سلطنة عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات وتنسق مع طهران ضد دول الخليج! — بسام جعارة (@BassamJaara) January 10, 2017

من جانبهم، هاجم متابعو “جعارة” تدخله فيما لا يعنيه، مؤكدين على أن الدول الخليجية لها خصوصية ولها الحق في أن تعمل ما هو لصالحها، وأن الدعم الخليجي لعمان يأتي من باب الحفاظ على الخليج أيضا، مشددين على أن الامر لا يخصه.

@BassamJaara مايخصك يا جعارة حنا الخليجيين متفاهمين ولا ادخل نفسك من بينا — علي الشحي (@aliops212) January 10, 2017

@BassamJaara الوديعة شأن خليجي

وهدفها دعم الاحتياطي العُماني

ومنع أي ضغوط

على الريال،ويظل كل ذلك مصلحة خليجية مشتركة

للمحافظة على سعر الصرف — محمد المعشني (@AlmashniM) January 10, 2017

@BassamJaara بسام جعارة بدأ الهذيان والتخريف وهذا يسمى قلة الحيلة اسمها دول مجلس التعاون يعني ايش تاخذ وديعة لازم مقابل يعني — حافظ الشحري (@AboomohammedA) January 10, 2017

@BassamJaara ايش دخلك ياخي مالك شغل — سين صاد (@MngnB52) January 10, 2017