علق المحلل السياسي السوري المعارض، بسام جعارة، على المفاوضات القائمة بين دول وسلطنة عمان لمنحها وديعة مليارية بهدف دعم عملتها المحلية، معتبرا أن عُمان تبحث عن وتنسق مع ضدها، على حد قوله.

 

وقال “جعارة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” تبحث مع الحصول على وديعة بمليارات الدولارات وتنسق مع ضد !”.

 

من جانبهم، هاجم متابعو “جعارة” تدخله فيما لا يعنيه، مؤكدين على أن الدول الخليجية لها خصوصية ولها الحق في أن تعمل ما هو لصالحها، وأن لعمان يأتي من باب الحفاظ على الخليج أيضا، مشددين على أن الامر لا يخصه.