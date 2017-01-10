وصف الكاتب الصحفي الليبرالي السعودي والمقرب من صناع القرار بالمملكة العربية ، ، ” الذي نفذ عملية الدهس للجنود الإسرائيليين بالقدس قبل يومين بـ”الداعشي”.

 

وقال “العمير في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” المصفقون للعمليات الإرهابية في استخدام الشاحنات عليهم القبول ان فكر تحول الى عمل “داعس” كل سائق او خادم قد يتحول الى داعس”.

 

من جانبهم، هاجم متابعوا “العمير” عبر تويتر تغريدته، مؤكدين على الفلسطيني يدافع عن أرضه ضد غاشم، واصفين الفلسطيني بالحر والعمير بالمسير الذي يقول ما يملى عليه.

 

 