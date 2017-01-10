وصف الكاتب الصحفي الليبرالي السعودي والمقرب من صناع القرار بالمملكة العربية السعودية، عثمان العمير، الفلسطيني “فادي القنبر” الذي نفذ عملية الدهس للجنود الإسرائيليين بالقدس قبل يومين بـ”الداعشي”.

وقال “العمير في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” المصفقون للعمليات الإرهابية في استخدام الشاحنات عليهم القبول ان فكر داعش تحول الى عمل “داعس” كل سائق او خادم قد يتحول الى داعس”.

المصفقون للعمليات الإرهابية في استخدام الشاحنات عليهم القبول ان فكر داعش تحول الى عمل "داعس"

كل سائق او خادم قد يتحول الى "داعس" — Othman Al-Omeir (@oao50) January 9, 2017

من جانبهم، هاجم متابعوا “العمير” عبر تويتر تغريدته، مؤكدين على الفلسطيني يدافع عن أرضه ضد احتلال غاشم، واصفين الفلسطيني بالحر والعمير بالمسير الذي يقول ما يملى عليه.

@oao50 إذاقصدك #شاحنة_الانتفاضة الفلسطينيةفأنت غلطان

وغلطك شنيع

مايرتكبه إنسان بعقله

القتلى جنوداحتلال غاشم

والفدائي بطل يقاوم احتلالهم أرضه — روح امرأة سعودية (@saudiwomanthink) January 9, 2017

@oao50 هم احرار وليس مسيرين مثلك — Hani M Harbi (@SirHanii) January 9, 2017