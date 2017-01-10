أثار ما نشرته صحيفة “الرؤية” الصادرة بسلطنة عمان، عن اختفاء مليار ريال عماني ما بين التوقعات وميزانية الدولة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”.

وتنوعت التغريدات على هاشتاج حمل عنوان #اختفاء_مليار_ريال بين من يتهكم على فقدان هكذا مبلغ دفعة واحدة من الميزانية، وبين من اعتبر ذلك خطأ يستوجب التصحيح.

الله يرحمها جريدة الرؤية ☺️ كانت طيبة ☺️ #اختفاء_مليار_ريال — Naeema (@Naeemaofficial) January 10, 2017

وهاجم بعض المغردين الصحيفة العمانية على اعتبار أن عنوانها كان مضللاً، وفق تعبيرهم، فيما اعتبر مغردون آخرون فقدان المليار ريال بسبب وجود خطأ في الدراسة التقديرية

#اختفاء_مليار_ريال

تم تشكيل لجنة ب 2 مليار للبحث عن المليار المفقود 🙈😅 pic.twitter.com/lbQMMUqGKB — L.GOMEZ (@gomezoo1994) January 10, 2017

وعلق أحد المغردين أنه تمت إثارة قضية اختفاء المليار ريال عمداً للتمويه على أزمة التوظيف.

#اختفاء_مليار_ريال

يعني معقوله بيغيب مليار 🤔

الي يلقاه الشيمه يسوي لنا جسر ف صحم مكان التحويلة 🙄 — أم عُمر (@omreem122) January 10, 2017

وكانت صحيفة الرؤية العمانية ذكرت أن “الأرقام الخاصة بالميزانية العامة للدولة لعام 2017 أظهرت اختفاء مليار ريال من توقعات خطة التنمية الخمسية التاسعة للعام الجاري؛ ما يعني أن تقديرات الخطة الخمسية التاسعة كانت أكثر تفاؤلا من الواقع الحالي”.

#إختفاء_مليار_ريال بليز الكل يدور ، عسى حد يحصله هنا ولا هناك . شر_ البلية_مايضحك pic.twitter.com/gvGSYIWcbP — أيمن اليافعي (@99088Ayman) January 10, 2017

واستدلت الصحيفة على ضياع مليار ريال عماني بما يأتي: “تظهر تقديرات الخطة الخمسية التاسعة أنّ المتوسط المستهدف لأسعار النفط في 2017 يقل عن ذلك التقدير الذي تم الإعلان عنه منذ أيام، ما أدى إلى ظهور فارق في تقدير الإيرادات.

فبينما وُضعت الإيرادات التقديرية للإيرادات خلال 2017 عند 9.8 مليار ريال، فإن الميزانية السنوية تضمنت 8.7 مليار ريال، أي أنها أقل بحوالي 1.1 مليار ريال.

الأرقام تؤكد أن غالبية المبلغ المفقود بين التقديرين ناجم عن تباين توقعات صافي إيرادات النفط، والتي قدرت في الخطة الخمسية التاسعة عند 5.49 مليار ريال بينما أظهرت ميزانية 2017 أنها تقدر بـ4.45 مليار ريال”.