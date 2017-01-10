دافع سامح أبو عرايس – مدير حملة أبناء مبارك – عن جماعة الإخوان مؤكدًا أنها قامت بدور وطني كبير إبان الاحتلال البريطاني لمصر وما بعده .

وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “أختلف تماما مع كل من يصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية .. جماعة الإخوان المسلمين جماعة وطنية نشأت في مصر وكان لها دور عظيم في مقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر وعمليات فدائية ضد الاحتلال .. وشاركوا في حرب فلسطين .. وكانوا شريكا في ثورة يوليو وبالتالي تحرير مصر من الاحتلال البريطاني .. وكل اتهامهم بالإرهاب في العهد الملكي كان لتشويههم لأنهم كانوا مقاومين للانجليز” حسب قوله.

وأردف: “انتمى إليهم جمال عبدالناصر والسادات وكثير من الضباط الأحرار لفترة .. وفكرهم وحدوي مقاوم للاستعمار .. ودورهم في المقاومة في فلسطين من خلال حركة حماس لا ينكره منصف .. وكان لهم دور كبير في مصر للحفاظ على الدين الإسلامي والعمل الاجتماعي والخيري وكانوا داعمين للدولة في عهد السادات ومبارك في السياسة الخارجية والتصدي لمؤامرات الصهيونية والغرب .. وجزء رئيسي من أهداف المؤامرة الأخيرة على المنطقة كان تدمير جماعة الإخوان وتشويهها .. وكان لهم دور وطني عظيم في إحباط المؤامرة على مصر هتعرفه الناس بعدين .. يمكن قدام شوية” حسب زعمه.