شكك الرئيس الأمريكي باراك اوباما بأن يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو النوم بصورة افضل بعد مغادرته لمنصبه في العشرين من الشهر الجاري موحيا بان السؤال يتعلق بما إذا كان نتنياهو سيتمتع بالقدرة على الإسترخاء والنوم في عهد الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وعلى إيقاع الأزمة المتفاعلة بين اسرائيل واوباما بعد تصريحات جون كيري الشهيرة وقرار مجلس الأمن ضد المستوطنات لم يكشف اوباما عن ما إذا كان يحتفظ بمفاجآت جديدة ضد نتنياهو.

وتحدث اوباما لمحطة تلفزيونية إسرائيلية قبل ايام من مغادرته منصبه بصفة رسمية.

وسألت مذيعة المقابلة اوباما السؤال التالي: هل هناك المزيد من المفاجآت لديك أم يمكن لرئيس الوزراء النوم جيداً حتى العشرين من يناير؟

ومن جانبه رد اوباما على السؤال بآخر عندما قال: حسناً، أعتقد أن السؤال المثير للاهتمام هو ما إذا كان سينام بشكل أفضل بعد 20 يناير.

وشدد الرئيس الأمريكي على انه في منصب الرئيس حتى العشرين من يناير ولدي واجب وهو القيام بما أعتقد أنه صواب